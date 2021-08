Mercato Milan – Ilicic vuole cambiare aria: il Diavolo è l’unica opzione

Le ultime sul mercato del Milan. Josip Ilicic continua ad essere un nome buono per la trequarti: non c'è concorrenza per i rossoneri

Renato Panno

Josip Ilicic è senza dubbio uno dei grandi protagonisti dell'ascesa dell'Atalanta negli ultimi anni. Ma per lo sloveno l'avventura a Bergamo è da considerarsi terminata. Lo stesso Gian Piero Gasperini, nei giorni scorsi, ha confermato la volontà del giocatore di cambiare aria nella prossima stagione.

Secondo quanto riferisce il 'Corriere di Bergamo' il Milan è l'unica squadra al momento in corsa per acquistare le sue prestazioni. I rossoneri, inoltre, non vorrebbero svenarsi nonostante il calciatore piaccia da diversi mesi. Le Top News di oggi sul mercato del Milan: le ultime su Ziyech, Ramsey e Shaqiri