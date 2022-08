Mercato Milan – Moriba nome nuovo per il centrocampo: le ultime / News

Dopo l'acquisto di Charles De Ketelaere , per cui è servito più tempo del previsto, il calciomercato del Milan non è ancora finito. Balzano all'occhio due priorità per i rossoneri: l'acquisto di un difensore centrale che vada a sostituire Alessio Romagnoli e quello di un centrocampista. Per quanto riguarda la mediana, però, c'è bisogno della cessione di Tiemoué Bakayoko , che non rientra più nei piani di Stefano Pioli. L'obiettivo numero uno risponde al nome di Raphael Onyedika del Midtjylland, ma attenzione ad alcune indiscrezioni di mercato provenienti dalla Germania.

Stando a quanto riferisce il 'Corriere dello Sport', riportando voci tedesche, il Milan avrebbe messo nel mirino Ilaix Moriba, centrocampista classe 2003 in forza al Lipsia. Il giocatore guineano è legato al club della Red Bull fino al 2026, ma la prospettiva di non giocare ha sollecitato le valutazioni sul suo futuro. Infatti, lo scorso gennaio, si è trasferito in prestito al Valencia per sei mesi così da poter trovare più minutaggio. In Spagna ha disputato 18 partite complessive, collezionando un assist. Moriba potrebbe costare intorno ai 13-15 milioni di euro. Milan, ritorno di fiamma low cost per la difesa: le ultime news di mercato