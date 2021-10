Mercato Milan – Il Pisa fissa il prezzo di Lucca: su di lui anche Juve e Inter

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Pisa avrebbe fissato il prezzo di Lorenzo Lucca: sul giovane bomber c'è l'interesse del Milan

Lorenzo Lucca è l'attaccante del momento. Dopo essersi messo in mostra con la maglia del Palermo lo scorso anno segnando 13 gol in 27 presenze nel campionato di Serie C, il classe 2000 sta trascinando il Pisa in Serie B. Già sei reti in sette presenze nel campionato cadetto più un assist per l'ex rosanero, e anche nell'ultimo impegno dell'Italia Under 21 ha gonfiato la rete segnando il momentaneo 1-0 contro i pari età della Svezia. Le sue ottime prestazioni hanno attirato l'attenzione di alcuni grandi club come il Milan, ma sul giocatore ci sono anche gli occhi di Inter e Juventus.