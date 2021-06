Mercato Milan – Il Manchester City non è sulle tracce di Sergio Ramos

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan. Il Manchester City di Pep Guardiola non sembrerebbe essere sulle tracce di Sergio Ramos

Sergio Ramos al Milan è il tema della giornata. Il difensore spagnolo ha ormai annunciato l'addio al Real Madrid dopo 16 stagioni e si libererà a parametro zero dal primo luglio. Le pretendenti per l'ex capitano dei 'blancos' non mancano, ma pare che ci sia un club in particolare che non abbia intenzione di ingaggiarlo. Stando a quanto riportato dai colleghi di 'calciomercato.com', il Manchester City non sarebbe sulle tracce del quattro volte campione d'Europa. Pep Guardiola, infatti, vorrebbe continuare a puntare su Laporte. Viceversa, resta forte l'interesse dei francesi del PSG. Riguardo un possibile trasferimento al Milan, pare ci sia stato un piccolo contatto con Paolo Maldini ma l'operazione resta estremamente difficile dal punto di vista economico. Sergio Ramos, Junior Firpo, Adli e non solo: ecco il punto sul mercato del Milan.