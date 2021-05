Mercato Milan – Il futuro di Mkhitaryan verrà deciso entro una settimana

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan. Henrikh Mkhitaryan potrebbe approdare al Milan quest'estate: riflessioni in corso per l'armeno

Il futuro di Mkhitaryan alla Roma è tutt'altro che certo. Il calciatore armeno, in scadenza di contratto con i giallorossi a giugno, avrebbe deciso di prendere una settimana di tempo per prendere una decisione finale. Come da lui stesso confermato al termine dell'ultima gara di campionato contro lo Spezia, non ha ancora sentito Mourinho. Probabilmente sarà questa la ragione per la quale il classe '89 sta ancora temporeggiando. "Ho ancora una settimana, può succedere di tutto: devo analizzare molto bene le cose, ho 32 anni e ogni scelta può essere decisiva. Non ho ancora sentito Mourinho", queste le sue parole al termine del match contro i liguri.