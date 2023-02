Mercato Milan – Ibrahimovic e Rebic, due possibili addii a fine stagione

Milan, Ibrahimovic potrebbe salutare

Da una parte c'è Zlatan Ibrahimovic, che è tornato da poche settimane tra i convocati, ma ancora non è mai sceso in campo in stagione, cosa che difficilmente avverrà nel breve tempo. Già alla firma del rinnovo arrivata nella scorsa annata, lo svedese era consapevole che non sarebbe stato attore protagonista, ma semplice comprimario. E l'addio a maggio al termine del contratto, almeno da giocatore, sembra sempre più vicino, così come il milione all'anno che il Diavolo non dovrà più garantirgli.