Mercato Milan – Ibrahimovic rinnova fino al 2023: “Sono ancora affamato”

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' si sofferma su Zlatan Ibrahimovic , fresco di rinnovo del contratto con il Milan . L'attaccante svedese, alle prese con la riabilitazione al ginocchio sinistro, ha prolungato la sua avventura con il Diavolo fino al 2023. "Voglio stare in piedi sulle dita e camminare sul fuoco: così mi sento vivo. Non sono soddisfatto al 100% perché voglio di più. Bisogna credere: in un modo o nell’altro le cose arrivano. Mai soddisfatto, sempre affamato. Uno che è soddisfatto si mette sul divano e si rilassa. Io non voglio", queste le dichiarazioni di Ibra riprodotte dai vari account social del club.

Come già si sa, Ibrahimovic tornerà a disposizione solamente nel 2023 quando avrà già compiuto 41 anni da qualche mese. Lo svedese punta ancora a qualche record da battere: ad esempio vorrà raggiungere quota 100 gol con la maglia rossonera e il traguardo non è distante (è fermo a 92 realizzazioni). Inoltre, in Serie A diventerebbe il calciatore più anziano di sempre a segnare nel massimo campionato italiano, record che al momento appartiene ad un ex rossonero, ovvero Alessandro Costacurta. Serie A a parte, se il Milan a febbraio dovesse trovarsi agli ottavi di Champions League, Ibrahimovic avrebbe la possibilità di superare superare il norvegese Willy Olsen, in gol nel 1960 a 39 anni con il Fredrikstad nella vecchia Coppa Campioni, e Francesco Totti, in gol a 38 anni in Cska Mosca-Roma, Champions 2014-15. In caso di marcatura multipla, sorpasserebbe il suo ex compagno di squadra Filippo Inzaghi, autore di una doppietta in Milan-Real Madrid del 2010 a 37 anni e 86 giorni.