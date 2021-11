Mercato Milan – I rossoneri faranno un tentativo per Sanches a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, il Milan farà un tentativo per acquistare Renato Sanches durante la sessione di gennaio

Con un Kessié che si allontana sempre di più dal Milan, potrebbe esserci un Renato Sanches che si avvicina a grandi passi. Il centrocampista portoghese piace da diverso tempo ai rossoneri, i quali starebbero cercando un degno sostituto del centrocampista ivoriano, sempre più sul punto di partenza. Secondo quanto riferiscono i colleghi di 'calciomercato.com', il procuratore del classe 1997, Jorge Mendes, spingerebbe per far trasferire il suo assistito dal Lille al Milan nella sessione invernale di mercato. Secondo il noto agente, il club rossonero potrebbe consacrare definitivamente l'ex Bayern Monaco nel calcio che conta. La richiesta dei francesi si aggira intorno ai 35 milioni di euro, ma nei prossimi giorni Maldini proverà a fare un tentativo. In caso contrario, il discorso verrà rimandato in estate. Le Top News di sul Milan: Leao non al meglio, Vlahovic rimane un obiettivo