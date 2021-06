Mercato Milan – Hauge, contatti in corso con il Wolfsburg: le ultime / News

Le ultime sul mercato del Milan. Il Wolfsburg piomba su Jens Petter Hauge: contatti in corso con la società rossonera

Secondo quanto riferisce 'TuttoMercatoWeb' ci sono dei contatti in corso tra il Milan e il Wolfsburg per il classe 1999. La richiesta del Diavolo è di 15 milioni di euro, ma questa valutazione potrebbe anche essere calcolata leggermente al ribasso. Situazione in aggiornamento, attenzione al futuro di Hauge. Ecco le top news di oggi sul mercato del Milan: blitz per Berardi, ci siamo per Brahim Diaz