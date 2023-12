Mercato Milan – Guirassy obiettivo concreto: ma ci sono due ostacoli…

Uno degli obiettivi del Milan in vista della prossima sessione di calciomercato invernale è Serhou Guirassy. Il bomber rivelazione dello Stoccarda, che ha segnato a raffica in questa prima parte di stagione, sarebbe uno dei nomi sulla lista di Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada come possibile vice Olivier Giroud. Ci sono stati contatti tra il club rossonero e il suo agente, ma non mancano gli ostacoli.