Mercato Milan – Gli agenti di Warren Bondo lasciano Casa Milan | News

Gli agenti di Warren Bondo, talento del Nancy che piace tanto ai rossoneri, hanno lasciato da poco Casa Milan per discutere del suo futuro

Warren Bondo potrebbe vestire la maglia rossonera nella prossima stagione. Nella giornata di oggi, i suoi agenti hanno incontrato il club di via Aldo Rossi a Casa Milan per discutere del futuro del loro assistito. Proprio pochi minuti fa, i rappresentanti del centrocampista francese hanno lasciato la sede del 'Diavolo'. Si tratta di un calciatore classe 2003 attualmente in forza al Nancy, squadra con la quale milita dal 2018. Quest'anno ha preso parte ad 11 incontri segnando anche il suo primo gol tra i grandi. Vlasic, Ballo-Touré e Bakayoko: ecco le notizie di oggi sul mercato del Milan.