Mercato Milan – Giroud, visite mediche e firma: fissato il giorno / News

Le ultime sul mercato del Milan. Tutto pronto per lo sbarco in Italia di Olivier Giroud, pronto a diventare un giocatore del Milan

Sono state settimane di dubbi per Olivier Giroud, designato dal Milan come primo nome per l'attacco. Il rinnovo unilaterale del Chelsea ha complicato e rallentato il suo arrivo. Un ostacolo che i rossoneri hanno però aggirato con la decisione di garantire ai 'Blues' un piccolo indennizzo di un milione di euro più uno di bonus. Una mossa che ha sbloccato la trattativa: si attende dunque solo l'arrivo in Italia di Olivier Giroud. Secondo quanto riferisce 'TuttoMercatoWeb' l'attaccante francese arriverà a Milano nella giornata di mercoledì; qui sosterrà le visite mediche e apporrà la firma sul contratto che lo legherà al Diavolo per i prossimi due anni. Milan, si torna su un vecchio amore per la trequarti: le ultime