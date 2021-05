Mercato Milan – Giroud, intesa di massima sul contratto: le cifre / News

Le ultime sul mercato del Milan. Olivier Giroud, attaccante del Chelsea, sembra sempre più vicino al trasferimento in rossonero

La Champions League come asso nella manica per il mercato: il nuovo corso del Milan è pronto a prendere forma. A pochi giorni dalla vittoria contro l'Atalanta, i rossoneri hanno deciso di lasciare andare Gianluigi Donnarumma acquistando Mike Maignan. Il portiere francese ha già sostenuto le visite mediche e firmato il contratto; per questo motivo manca soltanto l'ufficialità. Adesso c'è da ragionare sull'attaccante, vista la necessità di trovare un giocatore che possa sopperire alla condizione fisica precaria di Zlatan Ibrahimovic. Come riferito dalla nostra redazione, la società sta pensando seriamente ad Olivier Giroud, che si libererà a parametro zero a fine stagione. Dopo la finale di Champions League, dunque, il francese lascerà il Chelsea alla ricerca di una nuova avventura.