Mercato Milan – Giroud a zero? Il francese non esclude altro attaccante | PM News

Le ultime sul mercato del Milan. Olivier Giroud è un'idea concreta a parametro zero, ma il suo arrivo non esclude un altro attaccante

Con una Champions League come arma in più, è già partito il mercato del Milan. La dirigenza, dopo il lungo tira e molla con Gianluigi Donnarumma, ha deciso di rompere gli indugi e chiudere l'acquisto di Mike Maignan. Il portiere francese ha già firmato un contratto quinquennale che lo vedrà tra i pali rossoneri per le prossime cinque stagioni. Sistemata la questione estremo difensore, emerge un'altra falla abbastanza evidente nella rosa del Diavolo: l'attaccante. Zlatan Ibrahimovic, in questa stagione, ha dimostrato una forma fisica abbastanza precaria che ne ha fortemente limitato l'utilizzo in campo. L'ultimo infortunio al ginocchio richiederà una terapia conservativa di 6 settimane per ritornare al 100%. Ma esiste la possibilità che questa possa non andare a buon fine.