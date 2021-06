Mercato Milan – Giroud a un passo: possibile chiusura in 36 ore / News

Le ultime sul mercato del Milan. Oliver Giroud sembra davvero a un passo dal vestire la maglia rossonera: il punto della situazione

Il Milan, ormai da settimane, non ha nessun dubbio sull'attaccante da affiancare a Zlatan Ibrahimovic: si tratta di Olivier Giroud. Secondo quanto riferisce 'Sport Mediaset' la trattativa è davvero alle battute finali: entro le prossime 36 ore l'affare potrebbe andare in porto. Il club rossonero ha proposto un contratto biennale da 4 milioni di euro a stagione al giocatore e aspetta che il Chelsea, nonostante il rinnovo, lo liberi a parametro zero. Abbiamo intervistato un osservatore dell'Udinese: le sue rivelazioni su De Paul e Hauge