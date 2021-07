Mercato Milan – Giroud a un passo: ecco la cifra da versare al Chelsea

Le ultime sul mercato del Milan. Olivier Giroud è davvero a un passo dai rossoneri: questa la cifra che verrà versata nelle casse del Chelsea

Oliver Giroud è sempre stato la prima scelta del Milan sul mercato. Dopo settimane di dubbi in cui i rossoneri hanno atteso che il Chelsea liberasse l'attaccante, Paolo Maldini ha rotto gli indugi e ha deciso di corrispondere ai Blues una cifra simbolica per sbloccare l'affare. Secondo quanto riferisce 'Sky Sport' il classe 1987 è molto vicino a diventare rossonero: il club verserà un indennizzo di circa 2 milioni di euro. Le Top News di oggi sul mercato del Milan: Tonali finalmente ufficiale, offerta del Milan per Isco