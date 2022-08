Mercato Milan – Iniziata la trattativa con il Galatasaray per Ballo-Toure

Fodé Ballo-Toure potrebbe lasciare il Milan in questi ultimi giorni di mercato. Il terzino senegalese è reduce da una stagione negativa a livello personale, nonostante abbia vinto lo scudetto con la maglia rossonera. Chiuso da Theo Hernandez, l'ex Monaco, nelle poche occasioni concesse da Stefano Pioli non ha brillato, anzi. Molte delle sue prestazioni sono state sotto la sufficienza, tanto da aver fatto pensare che la dirigenza di via Aldo Rossi potesse cederlo questa estate.

Secondo quanto riferiscono i colleghi di 'calciomercato.com', in realtà è appena iniziata una trattativa tra il Milan e il Galatasaray per il trasferimento di Ballo-Toure. I rossoneri valutano il giocatore più di 4.5 milioni di euro, ovvero la cifra sborsata un anno fa per acquistarlo dal campionato francese. I due club si incontreranno ad inizio settimana per capire se ci saranno le condizioni per poter portare avanti la trattativa. Milan, ritorno di fiamma low cost per la difesa: le ultime news di mercato