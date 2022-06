Mercato Milan – Incontro con l’intermediario di Gakpo e Sergio Gomez

In casa Milan, negli ultimi giorni, tiene banco la questione dei rinnovi di Paolo Maldini e Frederic Massara. I due dirigenti, a 3 giorni dalla scadenza, non hanno ancora firmato un prolungamento che comunque sembra soltanto una formalità. In attesa di novità il calciomercato rossonero è completamente fermo? Niente affatto. Innanzitutto, nella serata di oggi, Divock Origi è sbarcato a Milano e, nella giornata di domani, svolgerà le visite mediche. Ma non è finita qui.