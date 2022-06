Mercato Milan – Gabriel Jesus, rinnovo in bilico: i rossoneri si inseriscono

Il prossimo arrivo di Divock Origi e il rinnovo sempre più probabile di Zlatan Ibrahimovic potrebbero non essere le sole operazioni del Milan in attacco. Lo svedese, dopo l'operazione al ginocchio, sarà costretto a stare lontano dai campi per almeno 7-8 mesi. Per questo motivo chissà che non si possa pensare ad un altro colpo da regalare a Stefano Pioli. Il nome che arriva dall'Inghilterra è decisamente altisonante. Stando a quanto riferisce il portale inglese 90.com i rossoneri si sono inseriti nella corsa a Gabriel Jesus, il cui contratto con il Manchester City è in scadenza nel 2023.