Mercato Milan – Futuro lontano dal Diavolo per Vranckx e Adli? Le ultime

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' parla del Milan e di quei calciatori che potrebbero lasciare il Diavolo al termine di questa stagione. Tra questi ci sono anche i nomi di Aster Vranckx e Yacine Adli , più oggetti misteriosi che altro per quanto visto fin qui. Ma andiamo con ordine. Per quanto riguarda il centrocampista belga, i rossoneri avrebbero la possibilità di riscattarlo dal prestito dal Wolfsburg per una cifra notevole: 12 milioni di euro. In questo momento, e soprattutto per quanto visto fino ad oggi, questa operazione sicuramente non è una priorità, dunque non ci sarà da stupirsi se dovesse tornare in Germania una volta conclusa la stagione. Tra l'altro il Milan potrebbe investire quel capitale per acquistare un giocatore più utile alla causa. Oltre a quei 12 milioni, il Diavolo risparmierebbe un milione e mezzo di euro dall'ingaggio attualmente percepito dallo stesso Vranckx .

Chi, invece, è stato acquistato a titolo definitivo è il collega francese Adli. Dopo averlo lasciato in prestito nella passata stagione, Yacine è tornato al Milan in estate dopo aver sborsato più di dieci milioni di euro per prelevarlo dal Bordeaux. Il francese era uno calciatori che avevano destato più curiosità da parte dei tifosi milanisti, ma ad oggi non ha avuto modo di mettersi in mostra le sue qualità, se non in amichevole. Già, perché in campionato è partito dal primo minuto una sola volta in stagione e ha totalizzato appena 114 minuti divisi in quattro partite. Non è da escludere che al termine della stagione Adli possa cambiare maglia, magari trasferendosi altrove in prestito.