Mercato Milan – Futuro Donnarumma, ecco la ‘deadline’ per il rinnovo

L'edizione odierna di 'SportMediaset' ha fornito gli ultimi aggiornamenti su Gianluigi Donnarumma. Ecco quando si decide il suo futuro

Continuano le manovre per il rinnovo di Gianluigi Donnarumma. Secondo quanto riferisce 'SportMediaset' il futuro di Gigio al Milan verrà deciso tra fine campionato e inizio Europeo. Dunque non prima del 23 maggio, ma nemmeno dopo l'11 giugno. Il portiere ha dato priorità al suo club, ma Mino Raiola ha rifiutato un'offerta da 7 milioni più uno di bonus, con la richiesta che è di ben 10+2. Distanza quasi impossibile da colmare attualmente; per questo motivo la Juventus sta già iniziando a fiutare l'affare. I bianconeri dovrebbero cedere prima Szczesny, ma l'eventuale addio di Cristiano Ronaldo permetterebbe di risparmiare un bel po' di soldi, che magari potrebbero essere reinvestiti sul classe 1999. Esterno offensivo: grande occasione in Olanda per il Milan