Calciomercato Milan – Pochi dubbi sul riscatto di Florenzi

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Alessandro Florenzi dovrebbe essere riscatto dalla Roma. Il giallorosso ha convinto tutti

Il Milan, sul calciomercato pensa a riscattare Alessandro Florenzi dalla Roma. ll terzino destro è arrivato in estate con diritto di riscatto fissato a 4.5 milioni di euro. Come viene riportato dal Corriere dello Sport, l'ex Psg dovrebbe restare in rossonero anche nella prossima stagione.

Florenzi, dopo un inizio difficile per via di un problema al ginocchio, ha disputato una buona stagione: diventato uno degli uomini di spessore nello spogliatoio e Pioli si fida molto di lui. Inoltre può essere schierato in più posizioni: non solo terzino destro, ma anche ala, terzino sinistro o addirittura mezzala. Insomma, la sensazione è che il Milan eserciterà il diritto di riscatto dalla Roma e acquisterà Florenzi a titolo definitivo. Attacco, Maldini torna su un vecchio pallino: le ultime news di mercato >>>