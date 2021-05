Mercato Milan – Fiorentina, Milenkovic in partenza: rossoneri vigili / News

Le ultime sul mercato del Milan. Nikola Milenkovic lascerà la Fiorentina a fine stagione. Gli estimatori non mancano, rossoneri compresi

Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina, ha rilasciato un'intervista al sito del club viola in cui racconta il suo percorso dopo il suo arrivo. Una chiacchierata a forte impostazione nostalgica, che sa di saluto anticipato nei confronti dei tifosi. Secondo quanto riferisce 'TuttoMercatoWeb' il serbo cambierà aria in estate; il contratto in scadenza nel 2022 non verrà rinnovato, pertanto l'ipotesi cessione diventa sempre più concreta. Tanti gli estimatori di Milenkovic, Milan compreso. Lo sponsor principale del difensore classe 1997 è certamente Stefano Pioli, che lo ha allenato proprio in Toscana e ha avuto il merito di lanciarlo nel grande calcio. Ma per Milenkovic c'è la fila sia in Italia, con Inter e Roma in prima fila, ma anche in Inghilterra, con il Manchester United che lo ha già cercato lo scorso anno. Futuro tutto da decidere, un futuro che sembra sempre più lontano da Firenze.