Mercato Milan – Ferrero: ’30 milioni per Damsgaard, ma al prossimo gol 40′

Mikkel Damsgaard è stato accostato al Milan. Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, chiede 30/40 milioni di euro per il suo gioiello

Mikkel Damsgaard, centrocampista danese della Sampdoria, è stato accostato al Milan negli ultimi giorni. In merito ad un eventuale trasferimento in rossonero, il presidente Ferrero ha fissato il prezzo del calciatore intervenendo ai microfoni de 'Il Secolo XIX'. Queste le parole del numero uno blucerchiato. "Avete visto che gol Damsgaard? Ve lo dico io il prezzo giusto, oggi almeno 30 milioni. Ma se segna ancora arriverà a 40". Ecco le top news sul calciomercato del Milan: le ultime sul ritorno di Bakayoko e non solo