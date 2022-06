Mercato Milan – Fascia destra, i soliti noti: ma occhio a Politano / News

Le ultime sul mercato del Milan. Sono tanti i nomi accostati ai rossoneri per la fascia destra: attenzione alla pista Matteo Politano

Renato Panno

L'edizione odierna di 'Tuttosport' si sofferma sul calciomercato del Milan e, in particolare, sul ruolo di esterno d'attacco di destra. Attualmente Stefano Pioli può contare su Junior Messias e Alexis Saelemaekers che, in questa stagione, hanno offerto un rendimento abbastanza altalenante. Per questo motivo la priorità dei rossoneri è proprio quella di intervenire in questa posizione di campo per alzare ulteriormente a qualità. Con il riscatto ormai scontato del brasiliano, attenzione ad una possibile partenza del numero 56.

I nomi

Sono tanti i nomi buoni accostati al Milan per la trequarti. Innanzitutto ci sono Noa Lang e Charles De Ketelaere del Brugge. Quest'ultimo, specialmente, viene indicato come il trequartista ideale da collocare alle spalle della prima punta. Non sarà facile convincere il club belga ma, nel frattempo, rimangono nel mirino. Non sono da escludere nemmeno altri profili come quello di Domenico Berardi, Marco Asensio e Nicolò Zaniolo. Ma attenzione all'ultima idea rossonera.

Politano

'Tuttosport' scrive di prestare attenzione a Matteo Politano, in uscita dal Napoli. Il giocatore non è soddisfatto del miuntaggio concessogli da Luciano Spalletti e potrebbe cambiare aria. Per questo motivo è entrato nella lista di gradimento del Milan.