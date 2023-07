MERCATO MILAN E TOP NEWS – Cambia la difesa, Musah si avvicina

Un'altra giornata a tinte rossonere sta per volgere al termine. In difesa pronto all'addio Matteo Gabbia e individuato il sostituto, ma si lavora anche per il terzino. Le altre notizie dicono che a centrocampo c'è Yunus Musah sempre più vicino, ma anche tanto altro. Potete trovare questo e molto altro sul nostro sito 'pianetamilan.it' oppure scorrendo le prossime schede.