Mercato Milan, è rottura con Theo Hernandez? L’incontro con gli agenti e l’ipotesi Arabia

Il futuro di Theo Hernandez al Milan sembrerebbe essere ai titoli di coda. La trattativa per il rinnovo del contratto del terzino, in scadenza nel 2026 , non è mai veramente decollata e il club di via Aldo Rossi sta seriamente valutando la sua cessione.

Calciomercato, blitz a Casa Milan per Theo Hernandez

Nel pomeriggio, c'è stato un summit a Casa Milan di Manuel Quilon, agente del terzino francese. L'incontro con il nuovo direttore sportivo, Igli Tare, come riferito da Sky, non ha portato a significative novità per quanto riguarda il rinnovo. Un segnale chiaro di come la situazione sia in continua evoluzione e che l'addio del francese non sia più un'ipotesi cosi irrealizzabile. Infatti, secondo quanto riferito da Daniele Longo, la società rossonera e l'agente Quilon sembrano aver trovato un'intesa sulle cifre per la sua cessione.