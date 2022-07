Mercato Milan – Dybala, ad oggi le uniche offerte sono di Roma e Napoli

Paulo Dybala, svincolatosi dalla Juventus, non ha ancora trovato una squadra: ad oggi le uniche offerte sono quelle di Roma e Napoli

Paulo Dybala e un futuro ancora tutto da decidere. Secondo quanto riferisce 'gianlucadimarzio.com', oltre a Roma e Napoli non ci sarebbero altre squadre sulle tracce della Joya. Quelle dei giallorossi e degli azzurri sembrerebbero, al momento, le uniche due offerte giunte al calciatore e al suo procuratore.

L'offerta economica della Roma è di 4.5 milioni di euro più bonus, decisamente più bassa rispetto a quanto chiede Dybala (tra i 6 e i 7 milioni di euro più bonus). Discorso diverso per quanto riguarda il Napoli, che sarebbe in linea con la richiesta dell'ex calciatore della Juventus. Decisivi per provare a convincere l'argentino potrebbero essere anche Mourinho e Spalletti. I due allenatori, infatti, si sono mossi parlando direttamente con il fantasista argentino.