Mercato Milan – Dybala, rossoneri vigili ma al momento nessuna trattativa

Continuano ad esserci rumors di mercato che riguardano Paulo Dybala e un possibile trasferimento al Milan . Nei giorni scorsi noi di ' pianetamilan.it ' abbiamo riportato come non ci sia in corso una trattativa per portare la Joya nella Milano rossonera. Anzi, ci sono stati dei contatti tra il suo agente e l' Inter , anche se al momento la trattativa sembri in stand-by. Nonostante ciò, arrivano degli aggiornamenti da parte di Claudio Raimondi, giornalista di 'Sportmediaset'.

Secondo il giornalista, prima di affondare su Paulo Dybala l'Inter dovrà cedere diversi calciatori in attacco. Dopo l'arrivo di Romelu Lukaku, i nerazzurri dovranno sfoltire il reparto avanzato. Tra i calciatori in uscita ci sono Dzeko, Sanchez e Correa, senza dimenticare di Vidal che ha diversi estimatori in Sudamerica. Dunque, cosa c'entra il Milan? I rossoneri starebbero monitorando la situazione. Il Diavolo rimane vigile, non c'è una trattiva in corso ma il giocatore piace dalle parti di via Aldo Rossi. In tutto ciò, dopo un apprezzamento iniziale, la Roma sembrerebbe essersi defilata dalla pista Dybala. Dunque attenzione al Milan: i rossoneri potrebbero inserirsi in questa corsa. Le Top News di oggi sul Milan: parla Paolo Maldini, la decisione di Sven Botman