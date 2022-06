Mercato Milan – Duarte, l’Istanbul Basaksehir chiede lo sconto: le ultime

Il calciomercato del Milan, dopo il rinnovo ufficiale di Paolo Maldini e Frederic Massara, partirà in maniera concreta. Oltre alle entrate, però, ci sarà anche da pensare alle uscite. Tra queste c'è quella di Leo Duarte, acquistato dall'Istanbul Basaksehir 18 mesi fa in prestito con diritto di riscatto a 5,5 milioni di euro. Stando a quanto riferisce 'Tuttosport' il club turco ha intenzione di acquistarlo a titolo definitivo, ma chiederà uno sconto per farlo. Milan, un talento del Borussia Dortmund come vice Theo Hernandez: le ultime news di mercato