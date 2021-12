Mercato Milan – Ds Brest: “Faivre? Noi vogliamo tenerlo e lui vuole restare”

Gregory Lorenzi, direttore sportivo del Brest, ha parlato del futuro di Romain Faivre, trequartista cercato dal Milan sul mercato

Gregory Lorenzi, direttore sportivo del Brest, ha parlato del futuro di Romain Faivre, trequartista cercato dal Milan sul mercato. Il giocatore partirà a gennaio? Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di 'Ouest France': "La volontà del club è che resti fino al termine della stagione ed è anche la volontà di Romain. Sta bene qui, vuole finire la stagione qui ed è l'interesse di tutti. Ma se riceve un'offerta che il club non può rifiutare, ci saranno molte riflessioni a riguardo. Se è bravo qui, questo ci aiuterà e gli permetterà di puntare più in alto. L'interesse è comune. Non siamo l'uno contro l'altro. Sì, il giocatore può crescere più velocemente del club, ma facciamo le cose insieme. È un ragazzo osservato, che piace a tanti club". Intanto il Milan sul calciomercato è pronto ad acquistare il difensore.