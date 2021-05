Mercato Milan – Donnarumma, la Juventus ha incontrato Raiola: le ultime

Le ultime sul mercato del Milan. La Juventus fa sul serio per Gianluigi Donnarumma: incontro con Mino Raiola a Torino nei giorni scorsi

Ci sono ancora pagine da scrivere sul futuro di Gianluigi Donnarumma, diventato un vero tormentone di mercato per il Milan. Dopo l'incontro a Milanello con gli ultras rossoneri, che avrebbero chiesto garanzie a Gigio, ecco l'ultimo aggiornamento fornito da 'Tuttosport'. Secondo quanto riferisce il noto quotidiano torinese, Mino Raiola avrebbe incontrato la Juventus per discutere proprio del futuro del portiere rossonero . Un incontro avvenuto mercoledì scorso alla 'Continassa', quartier generale bianconero, per cercare di capire se sia possibile un tentativo a parametro zero.

Per chiudere l'operazione Donnarumma, però, la Juventus ha la necessità di entrare in Champions League. Gli eventuali ricavi incassati sarebbero la spinta giusta per affondare il grande colpo. Come seconda mossa ci sarebbe da trovare una sistemazione a Wojciech Szczesny, che ha diverse preferenze in Premier League. Lavori in corso a fari spenti, la Juventus non molla Donnarumma. Intanto Gianluigi Donnarumma avrebbe rassicurato i tifosi a Milanello: "Voglio restare". Il retroscena