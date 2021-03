Mercato Milan – Donnarumma, ipotesi rinnovo per un anno: i dettagli / News

Grattacapo di mercato per il Milan. Attenzione all'ipotesi rinnovo annuale per Gianluigi Donnarumma. Ecco le ultime

Nonostante una volontà di rimanere al Milan sempre annunciata, il rinnovo di Gianluigi Donnarumma continua a rimanere complicato. Il club rossonero non ha intenzione di arrivare ai 10 milioni di euro di ingaggio chiesti da Mino Raiola. La situazione continua a rimanere in stand-by, con una scadenza del rapporto sempre più vicina. Il classe 1999 ha deciso di dare priorità al Milan perché vorrebbe giocare la Champions League con la sua squadra del cuore. Per questo motivo, secondo quanto riferisce 'Sport Mediaset' sta nascendo l'idea di un mini-rinnovo annuale a 7 milioni di euro per guadagnare tempo e discutere al meglio un rapporto più duraturo in vista del 2022. Intanto il Milan ha formulato un'offerta per un esterno d'attacco italiano: cifre e dettagli