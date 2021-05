Mercato Milan – Donnarumma e il fattore Raiola. Quattro club interessati

Gigio Donnarumma potrebbe lasciare il Milan a zero. Mino Raiola chiede un ingaggio più alto e ricche commissioni. Ecco chi vuole il portiere

Daniele Triolo

Questa può davvero essere l'estate dell'addio di Gigio Donnarumma al Milan. Ne ha parlato, questa mattina, anche il 'Corriere dello Sport' in edicola. Non ci sono sensazioni positive, infatti, sul rinnovo del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, sebbene siano previsti ulteriori contatti tra il Milan e Mino Raiola.

I rossoneri sperano, magari, che l'effetto della qualificazione del Milan in Champions League possa incidere sulle scelte di Donnarumma e nel giro di 48-72 ore vorrebbero avere delle risposte. Senza tirare la questione troppo per le lunghe. La speranza è che Donnarumma si decida a restare.

Ma sulla questione pesa, moltissimo, il fattore Raiola. Il procuratore del numero 99, infatti, chiede un ingaggio di 10 milioni di euro netti a stagione per il suo assistito (a fronte degli 8 offerti dal Milan), e, soprattutto, commissioni per lui del valore di 15-20 milioni di euro alla firma del nuovo contratto tra Donnarumma ed il Milan.

Il Diavolo, invece, non ha intenzione di sottostare alle condizioni di Raiola. Paolo Maldini e Frederic Massara, dopo aver messo in stand-by la questione per qualche settimana, ora, a Champions conquistata, chiederanno al ragazzo di annunciare la sua posizione definitiva.

Anche perché nel frattempo il Milan non ha perso tempo: da ieri sera è a Milano, infatti, Mike Maignan, portiere del Lille, che il Diavolo ha praticamente preso e che presto sottoporrà alle visite mediche. Un modo ulteriore per mettere pressione su Donnarumma? Lo vedremo.

Per il 'CorSport', nel frattempo, ci sono quattro club interessati al portiere rossonero: Chelsea, PSG, Barcellona e, soprattutto, la Juventus. La quale, adesso, con gli introiti dell'ingresso in Champions, può avere le risorse per vestire Gigio di bianconero. Le casse del Milan, così, perderebbero 50-60 milioni di euro di potenziale plusvalenza. Milan, ecco Maignan: cifre e dettagli dell'operazione >>>