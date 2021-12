Mercato Milan – Dirigenza al lavoro per anticipare l’arrivo a gennaio di Adli

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Milan potrebbe anticipare il passaggio in rossonero di Yacine Adli dal Bordeaux a gennaio

Il mercato di gennaio si avvicina sempre di più, così come la Coppa d'Africa. Il Milan perderà due pedine fondamentali a centrocampo, ovvero Ismael Bennacer e Franck Kessié entrambi impegnati nella competizione africana. Con un reparto che vedrebbe a disposizione di Pioli Tonali e Bakayoko, la dirigenza rossonera potrebbe fare un tentativo per portare a Milanello Yacine Adli. Secondo i colleghi di 'calciomercato.com', non si tratta di una semplice trattativa in quanto Maldini e Massara hanno ottenuto un importante sconto sul prezzo del cartellino del calciatore in cambio di lasciarlo in prestito per l'intera stagione al Bordeaux. L'emergenza in casa Milan, però, potrebbe indurre la società a sedersi nuovamente a tavolino con i 'girondini' e tentare di anticipare di sei mesi l'approdo al Milan del classe 1999. Sebbene si tratti di un affare molto complicato, qualcosa pare si stia muovendo a differenza di alcune settimane fa. E intanto anche Adli, nei giorni scorsi, non ha negato la sua voglia di vestire al più presto la maglia rossonera.