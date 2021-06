Mercato Milan – Difficile il ritorno di Dalot: Diavolo su Odriozola | News

Il Milan è alla ricerca di un terzino destro: tra i nomi sondati per rinforzare la fascia, ci spiccano quelli di Dalot e Odriozola

Milan e Real Madrid sono le protagoniste del calciomercato europeo. C'è un dialogo continuo tra i due club, in quanto i rossoneri sono al lavoro per il ritorno di Brahim Diaz e per tentare di acquistare un altro calciatore delle 'merengues'. Stando a quanto riportato da 'TuttoMercatoWeb.com', la dirigenza di via Aldo Rossi starebbe anche tentando di far tornare a Milanello Diogo Dalot, ma si tratta di una trattativa difficile considerate le pretenziose richieste del Manchester United. Proprio per questo motivo, il Diavolo vorrebbe fare un tentativo per Alvaro Odriozola, terzino destro dei 'blancos' che non rientra nei piani di Carlo Ancelotti. Il Real Madrid, dal canto suo, per coprire un ipotetico buco lasciato dal difensore spagnolo, vorrebbe portare nella capitale spagnola Dalot. Si tratta di un vero e proprio intreccio di mercato, ma Milan e Real Madrid sono sicuramente fra i più attivi sul mercato. Ecco le top news di oggi sul calciomercato del Milan.