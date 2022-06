Mercato Milan – Difesa, nessuna trattativa in corso con il Torino per Bremer

Secondo quanto risulta alla nostra redazione, ad oggi non c'è una trattativa in corso tra il Milan e il Torino per Bremer, così come il Diavolo non avrebbe contattato gli agenti del giocatore stesso. Probabilmente l'intenzione del club di via Aldo Rossi è quella di spendere gran parte del budget per rinforzare il reparto avanzato, mentre per quanto riguarda la difesa non è da escludere che il Milan possa virare su un profilo giovane e futuribile. In ogni caso, ed è bene ribadirlo, il mercato potrebbe generare nuove sorprese. Un po' come è successo proprio ieri con Botman che ha deciso di trasferirsi al Newcastle. Milan, Botman va al Newcastle: idea low cost dalla Svezia? Le ultime news