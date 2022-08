Mercato Milan – Difesa, ritorno di fiamma per Malick Thiaw: le ultime news

Le ultime di mercato sul Milan. Per la difesa non c'è solo Japhet Tanganga: attenzione al ritorno di fiamma per Malick Thiaw dello Schalke 04

Dopo l'addio di Alessio Romagnoli a parametro zero, il Milan non ha provveduto a trovare un altro difensore centrale che potesse colmare la sua assenza. Attualmente, infatti, Stefano Pioli ha quattro difensori a disposizione: oltre agli intoccabili Pierre Kalulu e Fikayo Tomori, ci sono dei dubbi sulla tenuta fisica di Simon Kjaer, tornato a disposizione dopo il grave infortunio al ginocchio che lo ha tenuto fuori diversi mesi. Infine ecco Matteo Gabbia, che sembrava destinato ad una cessione in prestito, ma che rimarrà rossonero. Il Milan ha parlato con il Tottenham per Japhet Tanganga, ma la nota differenza di vedute sulla formula hanno fatto sì che l'operazione non si sbloccasse.