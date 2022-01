Mercato Milan – Difesa, Botman sfumato: il Lille non vuole venderlo

Le ultime sul mercato del Milan. Sven Botman era il primo nome per la difesa, ma l'olandese è ormai sfumato. Il Lille non vuole venderlo

Il grave infortunio al ginocchio di Simon Kjaer ha fatto partire la ricerca del Milan ad un difensore per gennaio. Paolo Maldini, nel pre-partita di Milan-Genoa di Coppa Italia, non ha dato per scontato l'approdo di un centrale per le belle prestazioni dei centrali di riserva Pierre Kalulu e Matteo Gabbia. A questo scenario, però, si aggiunge l'infortunio di Fikayo Tomori, che non può far dormire sonni tranquilli. Sono attesi gli esami strumentali per capirne l'entità.