Mercato Milan – Nel mirino il talento cristallino del Benfica: le ultime

Le ultime sul mercato del Milan. La caccia ai talenti in giro per l'Europa continua: occhi sull'esterno offensivo del Benfica

Manca sempre meno alla fine del campionato di Serie A, con il Milan che è più che mai concentrato sulla lotta allo scudetto. L'obiettivo è quello di finire al meglio la stagione, mentre la trattativa tra Elliott e Investcorp procede spedita. Dall'eventuale buon esito dell'operazione si capirà quale sarà la strategia da adottare sul mercato, ma non sono previsti scossoni per quanto riguarda i dirigenti dell'area tecnica. Paolo Maldini e Frederic Massara stanno facendo le consuete valutazioni tra calciatori affermati e giovani talenti emergenti.

Stando a quanto riferisce 'Calciomercato.com' il Diavolo è sulle tracce di Diego Moreira, esterno offensivo classe 2004 in forza al Benfica. Il giocatore, sta trascinando la squadra B lusitana, e ha contribuito a portarla in finale di Youth League grazie a 4 gol e 3 assist in 9 partite. Moreira è un esterno molto veloce, tecnico e abile nel dribbling. Gli osservatori di diverse società europee importanti gli hanno messo gli occhi addosso. C’è anche il Milan, con il presidente Rui Costa che, magari, potrebbe rappresentare una corsia preferenziale. Attacco, il Milan sogna due bomber di grido: le ultime news di mercato >>>