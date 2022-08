Mercato Milan – Diallo arriva solo gratis: non c’è accordo con il Psg

L'edizione odierna di 'Tuttosport' si è soffermato sui movimenti di calciomercato del Milan, ma in particolare sulla difesa. Il nome più caldo, per il momento, resta quello di Abdou Diallo del Psg, che piace anche per la sua capacità di giocare sia da centrale che da terzino sinistro. Il problema rimane la formula proposta dai francesi, che non incontra i favori del Milan. I rossoneri, infatti, spingono per un prestito con diritto di riscatto, mentre Luis Campos chiede l'obbligo per lasciar partire il senegalese. Lo stesso problema resta anche per Japhet Tanganga del Tottenham, altro profilo accostato con insistenza al Diavolo.