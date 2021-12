Mercato Milan – Diallo, prezzo alto e problema Coppa d’Africa: le ultime

Abdou Diallo è l'ultima idea di mercato del Milan per la difesa. Tra valutazione alta e problema Coppa D'Africa: le ultime

L'infortunio di Simon Kjaer ha scombinato i piani del Milan per il mercato di gennaio. Il danese, in occasione della partita contro il Genoa, ha riportato un serio infortunio al ginocchio che lo ha costretto a terminare la stagione anzitempo. Nelle ultime ore è emerso l'interesse per Abdou Diallo, terzino sinistro e all'occorrenza difensore centrale del Psg. Stando a quanto riferisce 'Sport Mediaset' ci sarebbero due problemi di fondo: in primis la valutazione. Il Psg valuta il giocatore almeno 20 milioni di euro, un prezzo non esattamente abbordabile di questi tempi. Inoltre non c'è da sottovalutare la questione Coppa d'Africa: Diallo è stato convocato da Senegal per la competizione che si disputerà a gennaio e quindi sarà a disposizione soltanto a febbraio. Milan, colpo da sogno in casa Real Madrid? Le ultime di mercato >>>