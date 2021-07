Mercato Milan – Di Marzio: “Vlasic, il CSKA non apre al prestito”

Gianluca Di Marzio, all'interno di 'Calciomercato L'Originale', ha fornito gli ultimi aggiornamenti sul mercato del Milan. Le dichiarazioni

Queste le sue dichiarazioni: "E' fatta definitivamente per Giroud. Oggi c'è stato lo scambio di documenti: giovedì sera sarà a Milano e venerdì farà le visite mediche. Sempre più vicino, si chiude in 24-48 ore, Ballo-Touré per 4 milioni e farà l'alternativa di Theo Hernandez. Si parla tantissimo di Vlasic, in Russia hanno data addirittura per fatta. Non risulta così. Il Milan lo prenderebbe, anche con un diritto di riscatto alto, ma il CSKA non apre a questa formula. Oggi non ci sono i presupposti". Gianluigi Donnarumma ha salutato il Milan con un post Instagram: le sue dichiarazioni