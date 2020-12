Mercato Milan, Di Marzio: “Vice Ibra e non solo, ecco cosa serve” / News

Mercato Milan, il pensiero di Gianni Di Marzio

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Gianni Di Marzio, ex allenatore e dirigente, ha detto la sua su cosa serva al Milan per migliorare la squadra. Queste le dichiarazioni ai microfoni di ‘TMW Radio’: “Milan? Si sono allenati a vincere, merito di Pioli, intelligente a gestire un campione come Ibra, trascinatore e condottiero. I giocatori hanno sempre avuto fiducia che Ibra riuscisse a determinare il risultato. Poi ha trascinato lo spogliatoio in tutti i sensi. E poi il Milan è migliorato anche sul piano di gioco. Anche senza Ibra sono riusciti a fare qualcosa di ottimo. Se dovessero prendere un’alternativa a Ibra comunque non sarebbe sbagliato“.

Se serve altro oltre ad un vice Ibra

“E’ vero che il Milan ha sempre cercato un difensore centrale. Duarte è un buon giocatore, tecnicamente valido. In fase di non possesso, come tutti i brasiliani, trova difficoltà. Ci sono dei giocatori che sono cresciuti più del normale, anche merito del fatto che giocano senza pubblico. E’ vero, serve un attaccante in più ma anche un difensore. Al momento sono in fuga, usando una metafora ciclistica. Poi c’è il gruppone che tenta di rimettersi in corsa. Dobbiamo vedere se il Milan riuscirà a tenere questo ritmo”.

