Mercato Milan – Di Marzio: “Tonali, scaramanzia di Cellino: le curiosità”

Gianluca Di Marzio, all'interno di 'Calciomercato L'Originale', ha fornito gli ultimi aggiornamenti sul mercato del Milan. Le sue dichiarazioni: "L'operazione Tonali è stata definita negli ultimi dettagli. L'anno scorso il Milan lo prese per 10 milioni e adesso lo ha riscattato per 7 + 3 di bonus. La somma fa 17 milioni, ma Cellino è scaramantico e per questo ha voluto 6 milioni e 999 mila euro. Inoltre Tonali non firmerà domani perché è martedì, il tutto dunque verrà formalizzato mercoledì. Maldini e Massara hanno rassicurato il giocatore perché possa presentarsi al raduno di giovedì". Le top news di oggi sul calciomercato del Milan: Isco possibile, le ultime su Coutinho e Hauge