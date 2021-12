Mercato Milan – Di Marzio: “Sostituto Kjaer, Botman e non solo: i nomi”

L'esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha elencato i nomi che piacciono al Milan per sostituire l'infortunato Simon Kjaer

L'infortunio di Simon Kjaer costringerà il Milan ad intervenire sul mercato per sostituirlo. Il danese, infatti, ha terminato anzitempo la stagione per la rottura del legamento crociato anteriore e lo spostamento del legamento collaterale mediale. L'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, a questo punto, ha illustrato le strategie della dirigenza rossonera per rimediare a questa assenza.

In caso contrario attenzione ai possibili esuberi provenienti dai club di primo livello in giro per l'Europa. In tal senso si inseriscono Andreas Christensen e Malang Sarr del Chelsea. Il primo è in scadenza nel 2022, il secondo fatica a trovare spazio. Infine non è da scartare l'ipotesi Nikola Milenkovic, classe 1997 della Fiorentina. Il bomber del Liverpool si libera a zero: si pensa a lui per il dopo Ibrahimovic