Mercato Milan – Di Marzio: “Simakan prima scelta, Kabak l’alternativa”

Mercato Milan, le ultime notizie

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Gianluca Di Marzio, all’interno di ‘Calciomercato l’Originale’, ha fornito gli ultimi aggiornamenti su Mohamed Simakan. Le ultime: “Il Milan vuole fare Simakan come difensore centrale: è lui la prima scelta. Allo stesso tempo i rossoneri sperano di abbassare le richieste dello Strasburgo che continua a chiedere 20 milioni. Il Milan è fermo sui 15. L’alternativa è Kabak, ma non c’è stata nessuna offerta. Il motivo è che i rossoneri sperano di prendere Simakan”. Domani incontro con il Torino per Meité: ecco la richiesta granata >>>