Mercato Milan – Di Marzio: “Meité, incontro domani col Torino: la richiesta”

Mercato Milan, le ultime notizie

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Gianluca Di Marzio, all’interno di ‘Calciomercato l’Originale’, ha fornito gli ultimi aggiornamenti su Soualiho Meité, obiettivo per il centrocampo. Le ultime: “Il Milan sta capendo che tipo di centrocampista comprare. Se un giovane oppure uno più pronto. Per questo ha iniziato i contatti con Meité. C’è stata una conference call oggi con i suoi agenti per capire se il giocatore vuole andare al Verona per giocare oppure trasferirsi al Milan e mettersi in coda con gli altri centrocampisti. Milan e Torino si incontreranno domani. La richiesta granata è di 1 milione di prestito e 10 di diritto di riscatto. Vedremo se nelle prossime ore si farà sul serio”.