Mercato Milan – Di Marzio: “Simakan la priorità. Sul vice Ibrahimovic…”

Mercato Milan, Di Marzio sulla priorità del Milan

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Gianluca Di Marzio, nel pre partita di Sassuolo-Milan, ha parlato dei movimenti rossoneri per gennaio. La priorità non cambia: "Il Milan va sul mercato per il difensore, quella è la priorità, in particolare Simakan. Se dovesse capitare un'opportunità il Milan la valuterà, ma dall'infortunio di Ibrahimovic non sono cambiate le priorità. Nella testa del Milan i vice Ibra sono ancora Leao e Rebic che però devono sbloccarsi".