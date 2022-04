Mercato Milan – Di Marzio: “Romagnoli può restare, la Lazio offre meno”

Attenzione alla novità di mercato firmata Gianluca Di Marzio. Alessio Romagnoli potrebbe restare al Milan: le ultime news

Attenzione alle ultime notizie di calciomercato che riguardano il Milan. Stando a quanto riferisce Gianluca Di Marzio nel suo intervento su 'Sky Sport' Alessio Romagnoli potrebbe rimanere in rossonero. Negli ultimi mesi l'addio del capitano è stato praticamente dato per fatto visto soprattutto l'interesse della Lazio, club di cui il numero 13 è tifoso fin da piccolo. Ma c'è un problema non di poco conto: i biancocelesti hanno presentato un'offerta inferiore a quella del Milan.